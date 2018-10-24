Эксперт пояснил важность закона о «детях войны» для Приморья

«Законы о «детях войны» Кожемяко инициировал в тех регионах, где был губернатором: на Сахалине, в Амурской области. Это были его первые меры после прихода к власти», – сказал сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал принятие приморскими депутатами закона о льготах для «детей войны», инициированноговрио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что принятие парламентом Приморья во втором и третьем чтениях законопроекта о «детях войны», внесенного Олегом Кожемяко, не предвыборный пиар.

«Это не конъюнктурная позиция, а его последовательное кредо», – отметил эксперт. - «На то, что это не конъюнктурный жест, а его последовательная позиция, указывает то, что к этому закону присоединились коммунисты, которые не стали спекулировать на этой предвыборной теме, не стали ставить палки в колеса, не стали предлагать свой законопроект, а присоединились к действиям врио губернатора».

По словам Данилина, Кожемяко в очередной раз продемонстрировал решительность и эффективность в тех позициях, которые он занимает. «Я надеюсь, что те 100 тыс. человек, которых касается этот законопроект, оценят решительность губернатора», – подытожил Павел Данилин.

Под категорию «детей войны» подпадают граждане, родившиеся на территории СССР с 1930 по 1945 годы. Законопроект предусматривает льготы в размере 50% на оплату коммунальных платежей, погашает 100% взносов на капитальный ремонт.

В крае, по сведениям местной прессы, насчитывается 122,5 тыс. «детей войны». Так называют категорию граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Согласно закону им положен ряд социальных преференций.

Сейчас в категорию «детей войны» в регионе попадают 112 516 человек. 27 801 из них не имеют вообще никакого льготного статуса. Принятый в среду законопроект должен вступить в силу уже в ноябре.