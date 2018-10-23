Путин поручил предельно облегчить процедуру ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости упрощения процесса создания и ведения бизнеса в стране и ограничении форм отчетности для предпринимателей и поручил создать исчерпывающий перечень отчетности для малого бизнеса.

Путин на пленарном заседании форума «Малый бизнес – национальный проект!», который проводит Общероссийская общественная организация «Опора России», призвал использовать для этого в том числе и цифровые технологии, передает ТАСС.

Также президент отметил, что нужно улучшать инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, особенно тех, которые связаны с социально значимыми отраслями.

«Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний. Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности», – добавил Путин.

Также президент предложил продлить мораторий на плановые проверки по малому бизнесу еще на два года, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что введенная ранее мера, действовавшая три года, помогла поддержать более полумиллиона предпринимателей и сократить их издержки.

Также президент добавил, что компании, занимающиеся жизнью и безопасностью людей, нуждаются в более жестком контроле.

«Кто-то ловко научился пользоваться этими положениями», – сказал президент про мораторий на плановые проверки. Момент с этим высказыванием Путина опубликовал в Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Кто-то ловко научился пользоваться этими положениями»: Владимир Путин вербально и невербально дал понять, что надзорные каникулы бизнеса будут продлены не для всех pic.twitter.com/OKk9lLusxQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие преимущества на данный момент есть у предпринимателей, занятых малым бизнесом в России.