Стартовал второй этап конкурса «Великие имена России»

Завершился первый этап конкурса «Великие имена Росси», в ходе которого каждый мог предложить свой вариант имени тому или иному российскому аэропорту. По итогам этапа был сформирован список претендентов от каждого региона; всего в список кандидатов вошли 400 выдающихся россиян.

К инициативе выдвижения имен активно подключились общественные организации, местные краевые и профессиональные сообщества, средства массовой информации, следует из сообщения на сайте конкурса.

Отмечается, что в ответ на многочисленные пожелания общественности организаторы сняли ограничение на выдвижение в качестве кандидатов политиков последнего столетия.

Оргкомитет получил огромное число предложений, в общей сложности больше 400 вариантов имен – от исторических фигур и деятелей советского периода до современников.

При этом представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст – имена людей, которыми особенно гордятся жители каждой территории.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, комментируя результаты первого этапа конкурса, отметил активную вовлеченность регионов в проект. Он также поблагодарил «коллег из общественных палат за интересные предложения и ответственный подход к организации обсуждений на местах».

По его мнению, «дискуссии, которые развернулись на площадках региональных палат, являются свидетельством неподдельного интереса общества к проекту – тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое».

Фадеев добавил, что «решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным», так как «это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения».

Указывается, что, вероятно, в ходе последующих этапов конкурса за некоторые великие имена развернется конкуренция между регионами. Среди них: Петр I, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр Чайковский, Сергей Королев и другие.

Например, имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса.

Именем Петра I кроме Санкт-Петербурга заинтересовались в Воронеже, Екатеринбурге и Астрахани.

За имя Чехова с московским Домодедово конкурируют Южно-Сахалинск и Симферополь – с каждым местом связаны различные периоды жизни писателя.

Два северных города – Архангельск и Мурманск хотят назвать свои воздушные гавани в честь Отто Шмидта – исследователя Арктики, а крупнейшие аэропорты ХМАО – Сургута и Нижневартовска – в честь легендарного геолога Фармана Салманова.

Сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян подчеркнул: «Очень приятно, что люди чтут память наших знаменитых путешественников и исследователей. Практически в каждом регионе фигурирует эта категория имен. Россия всегда была на передовых ролях в освоении мировых пространств. Важно удерживать это на уровне исторического кода».

В ходе второго этапа конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф.

Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист.

Отмечается, что положение о конкурсе содержит техническое ограничение на выдвижение имен, которые уже использованы в названиях российских аэропортов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ульяновска предлагают переименовать в честь Надежды Крупской, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался за присвоение аэропорту Храброво имени летчика Александра Покрышкина.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какими именами лучше всего наградить аэропорты России.