Аэропорт Ульяновска предложили переименовать в честь Крупской

Инициативная группа жителей Ульяновска обратилась к организаторам проекта «Великие имена России» с просьбой включить имя Надежды Крупской в голосование по переименованию международного аэропорта Ульяновска.

Петиция с соответствующей просьбой размещена на портале Change.org. К 12.30 мск 19 октября ее подписали 1048 человек.

«История Ульяновска тесно связана с деятельностью советского политического деятеля и революционера Владимира Ленина. Наш земляк изменил не только судьбы миллионов жителей страны, но и всю мировую историю. Многие историки сходятся во мнении, что своими заслугами Ленин, в том числе, обязан своей боевой подруге Надежде Крупской», – говорится в обращении.

Авторы петиции считают, что «обсуждение переименования ульяновского аэропорта не будет являться справедливым без включения в число возможных названий имени Надежды Константиновны». «Мы не сможем построить в Ульяновске еще один Мавзолей Ленина. Но сможем увековечить память близкого ему человека, который, как и аэропорт, работал круглосуточно и был всегда рядом», – отмечается в петиции.

Общенациональный конкурс по выбору имен выдающихся соотечественников для крупных аэропортов страны стартовал 11 октября. На сайте великиеимена.рф опубликован список из 45 российских городов, аэропортам которых присвоят имена великих россиян.

Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова, сенатор Людмила Нарусова, фигурист Илья Авербух и музыкант Александр Ф. Скляр также предложили названия для российских аэропортов в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».