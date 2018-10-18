Звезды предложили названия для российских аэропортов

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова, сенатор Людмила Нарусова, фигурист Илья Авербух и музыкант Александр Ф. Скляр предложили названия для российских аэропортов в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».

«Прекрасная идея! Чем чаще и больше мы будем упоминать наших великих деятелей в названиях улиц, городов, аэропортов, вокзалов, тем лучше», – заявила Сурганова в эфире НСН.

По ее мнению, в Петербурге «было бы очень логично назвать аэропорт имени Иосифа Бродского». «Он все время хотел улететь из нашей страны, в конце концов улетел, у него даже была идея похитить самолет, слава богу, эта идея не реализовалась», – рассказала она.

В то же время сенатор Людмила Нарусова предложила свой вариант для аэропорта Санкт-Петербурга. «Я бы Санкт-Петербургу присвоила имя академика Дмитрия Лихачева. А вот что еще нужно сделать, так это поменять старое название Ленинград на багажных бирках в аэропортах на историческое название города. Уж, наверное, за 25 лет после возвращения названия Санкт-Петербург, можно было бы потратиться на то, чтобы все соответствовало действительности», – посетовала она.

Тем временем серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух считает, что аэропорт Волгограда можно назвать именем Елены Исинбаевой.

«Идея хорошая, и это нормально, чтобы у аэропорта было еще и свое имя. Всегда историю надо помнить и через такие вещи тоже. Аэропорт Волгограда можно назвать именем Елены Исинбаевой. Я думаю, это было бы совсем неплохо», – отметил он.

В то же время музыкант Александр Ф. Скляр признался, что мечтает об аэропорте имени Гоголя, правда, не уточнил, в каком городе.

«Хорошая идея, хорошее начинание. У нас много достойных людей, именами которых можно было бы назвать такие вечные пункты отправления и прибытия, как аэропорты. Но, на мой взгляд, все политики второй половины XX века и нынешнего должны быть исключены из этого списка. … А вот деятели культуры, это другое. Вполне можно называть аэропорт именем Высоцкого, Вертинского, не говоря уж о классиках: Пушкине, Гоголе. Может быть, когда-нибудь в честь моего любимого Гоголя назовут какой-нибудь аэропорт, это было бы прекрасно», – заявил Скляр.

Напомним, общенациональный конкурс по выбору имен выдающихся соотечественников для крупных аэропортов страны стартовал 11 октября. На сайте великиеимена.рф опубликован список из 45 российских городов, аэропортам которых присвоят имена великих россиян.