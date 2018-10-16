Клименко усомнился в целесообразности ограничивать иностранное владение новостными агрегаторами

«А будет ли Google исполнять закон? Google не является игроком нашего новостного рынка. А все внутренние игроки известны и в дополнительном регулировании не нуждаются…», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-советник президента России по интернету Герман Клименко по поводу предложения депутатов Госдумы ограничить иностранное владение новостными агрегаторами долей в 20%.

Экс-советник президента России по интернету, руководитель экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты России Герман Клименко не увидел ни плюсов, ни минусов в идее депутатов ограничить иностранное владение новостным агрегатором долей в 20%.

«Я не понимаю смысла этой идеи. У нас из агрегаторов есть только «Яндекс», у которого форма собственности владения – голландская компания, но юридически стопроцентное российское лицо, которое полностью исполняет наше законодательство. У «Яндекса» уже есть опыт разделения бизнеса, он отработал это на «Маркете» и «Такси», поэтому никаких вопросов в случае принятия законопроекта нет», – сказал Клименко.

Он признался, что не понимает цели авторов законопроекта. Клименко предположил, что депутаты опасаются, что каким-то образом «нам угрожает Google», у которого есть свой новостной агрегатор. В то же время он напомнил, что Роскомнадзор так и не смог закрыть мессенджер Telegram и неугодные власти новостные telegram-каналы.

«Наверное, депутатов что-то не устраивает в новостной повестке. А единственный неконтролируемый новостник – Google. А будет ли Google исполнять закон? Google не является игроком нашего новостного рынка. А все внутренние игроки известны и в дополнительном регулировании не нуждаются...», – сказал Клименко.

Что касается идеи приравнивания новостных агрегаторов к СМИ, то это, подчеркнул эксперт, «старый спор». По словам Клименко, подобные ресурсы не производят новостной контент, но в силу огромной посещаемости выполняют роль СМИ. «В мире нет ответа, как к этому относиться», – признал эксперт.

Он считает, что при действующем российском законодательстве проблемы не решить. «Наше действующее законодательство не предназначено для регуляторики в интернете. А законодатели вместо того, чтобы понять природу СМИ в интернете и каким-то образом описать ее в законодательстве, пытаются регулировать старыми средствами то, что к этому не относится, что вызывает у всех юмор, фрустрацию либо гнев», – подытожил Клименко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента считают, что новостным агрегаторам не составит труда выполнить требования законодательства в случае принятия закона об ограничении иностранного участия. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ограничение иностранного владения новостным агрегатором долей в 20%.