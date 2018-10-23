В Кремле поддержали законопроект об иностранном участии в новостных агрегаторах

Администрация президента считает, что новостным агрегаторам не составит труда выполнить требования законодательства в случае принятия закона об ограничении иностранного участия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, то законопроекту еще требуется «еще экспертная проработка», передает ТАСС.

Он добавил, что «агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, так или иначе могут с экспертной точки зрения приравниваться к СМИ».

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что ограничение на доли иностранного участия свыше 20% уже несколько лет действует в отношении СМИ, и «правоприменение этого не вызвало существенных проблем, многие компании в установленные сроки привели все в соответствие с законодательством».

При этом он усомнился, что волатильность акций IT-компаний связана с законопроектом об ограничении доли иностранного участия в новостных агрегаторах, передает РИА «Новости».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ограничение иностранного владения новостным агрегатором долей в 20%.