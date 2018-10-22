В Госдуме рассмотрят запрет иностранного владения новостными агрегаторами

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ограничение иностранного владения новостным агрегатором долей в 20%.

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива направлена на «ограничение участия в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц», передает ТАСС.

Под действие законопроекта подпадают компании, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20% иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан России, имеющих гражданство другого государства.

Ранее в Госдуме обвинили агрегатор «Google Новости» в пропаганде.