Мединский объяснил рост популярности русского языка за рубежом

Глава Минкультуры России Владимир Мединский на встрече с сербскими студентами пояснил, почему русский язык стал популярным там, где его не преподают в школах.

Мединский рассказал о Чехии, где он проходил языковую практику в 1989 году. По его словам, тогда «никто не хотел говорить по-русски, хотя все его учили в школе». Однако несколько лет назад при посещении Карловых Вар Мединский столкнулся с прямо противоположной ситуацией.

«Экономика заставляет людей учить язык. Они все говорят по-русски, хотя в школе их этому не учат. И никто их политически не заставляет», – подчеркнул Мединский, передает РИА «Новости».

Министр предложил лучшим сербским студентам-переводчикам в 2019 году организовать длительную стажировку в Москве и предоставить грант от Минкультуры России на перевод с субтитрами на сербский язык российских фильмов.

Ранее президент Владимир Путин отметил поддержку русского языка в Азербайджане.