Кувейт снял запрет на ввоз мясной продукции из России

Россельхознадзор сообщил, что продовольственное агентство Кувейта сняло запрет на импорт мясной животноводческой продукции из России.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В связи со вспышкой ящура в России Кувейт вводил временный запрет на импорт российского мяса: говядины, баранины, козлятины, а также полученных от крупного рогатого скота, овец и коз субпродуктов.

В конце мая Кувейт позволил российским предприятиям, которые имеют право на поставку продукции в ОАЭ и Саудовскую Аравию, поставлять говядину, мелкий рогатый скот, мясо птицы и яйца.

Поставлять свою продукцию в Кувейт животноводческие предприятия России могут с февраля 2018 года после получения такого права.