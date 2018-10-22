Объяснены причины возможной остановки работы российских авиакомпаний

Принудительный перенос серверов для бронирования и продажи авиабилетов в Россию потребует от авиакомпаний колоссальных денежных вливаний, а иностранные компании могут признать этот процесс экономически не выгодным, заявили в пресс-службе S7.

«Наш прогноз о развитии ситуации касался устойчивой финансовой деятельности участников рынка, где в течение нескольких лет S7 Airlines остается одним из немногих перевозчиков с положительными показателями прибыли, в том числе в 2018 году. Наши опасения связаны с тем, что процесс миграции на альтернативную систему потребует от авиакомпаний колоссальных денежных и временных вложений», – передает РИА «Новости» сообщение S7.

Авиакомпания считает, что перенос баз данных в Россию может оказаться экономически не выгодным для иностранных провайдеров. И в отличие от ведущих международных систем бронирования российские провайдеры еще не располагают достаточным функционалом для обеспечения комплексной операционной деятельности перевозчика.

Отмечается, что эта редакция законопроекта включает также ограничения на осуществление партнерской деятельности с зарубежными авиакомпаниями. Как следствие, вопрос участия российских перевозчиков в международных альянсах поставлен под вопрос. Из-за этого компании из России столкнутся с ограничением рынков, считает S7, а их конкурентоспособность снизится по отношению к иностранным.

Все это повлияет на доступность авиаперевозок, и затем будет иметь негативные последствия для экономики страны, заявили в S7.

«В настоящее время S7 Airlines наряду с другими авиакомпаниями тесно сотрудничает с министерством транспорта России по совершенствованию текста постановления», – отметили в авиакомпании.

Ранее гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков заявил, что новая инициатива правительства может привести к остановке работы российских авиакомпаний.

Речь о планах Минтранса, согласно которым с 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, необходимо будет размещать в России. Провайдер системы бронирования также должен быть российским юрлицом.