S7 не исключила остановки работы российских авиакомпаний

Новая инициатива правительства может привести к остановке работы российских авиакомпаний, заявил гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков.

Речь о планах Минтранса, согласно которым с 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, необходимо будет размещать в России. Российским юридическим лицом должен быть и провайдер системы бронирования.

В письме главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну Объедков указал на угрозу остановки работы российских авиакомпаний из-за инициативы министерства, пишут «Ведомости».

Крупнейшие российские авиакомпании: «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» – пользуются услугами зарубежных провайдеров, как и лоукостер «Победа». Российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний.