Минобороны раскрыло суммы премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина

Министерство обороны опубликовало рассекреченные архивные документы и прежде неизвестные сведения о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.

Документы размещены на сайте Минобороны в честь столетия финансово-экономической службы Вооруженных сил.

В частности, военное ведомство впервые представило документы о премировании бойцов в годы Великой Отечественной войны, «зарплатную» ведомость полковника лейб-гвардии Преображенского полка императрицы Екатерины II, сведения о затратах казны на борьбу с наполеоновским нашествием, динамику снижения себестоимости военной техники в 1941–1945 годах и другие материалы.

Также впервые были представлены приказы Наркома обороны СССР Иосифа Сталина о премировании военнослужащих. Например, каждый член экипажа самолетов Балтийского флота, бомбивших Берлин 8 августа 1941 года, получал по 2 тыс. рублей. За подбитые танки с 1 июля 1942 года командиру орудия и наводчику давали по 500 рублей, остальному составу расчета – по 200 рублей.

Кроме того, согласно документам ведомства, сын Иосифа Сталина – летчик Василий Сталин – в январе 1943 года как командир гвардейского истребительного полка получил 5 тыс. 95 рублей и 84 копейки в виде основного оклада и надбавки за выслугу лет.