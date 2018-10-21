Трамп пообещал показать «любовные послания» от лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что «влюблен» в лидера КНДР Ким Чен Ына и пообещал показать «любовные послания», которые он от него получил.

В интервью Washington Post Трамп посетовал на то, что СМИ критикуют его действия вокруг ситуации на Корейском полуострове, и пошутил, что «влюблен» в Ким Чен Ына. Он также сослался на письма, полученные от лидера КНДР, передает ТАСС.

«Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания», – сказал он.

О каких письмах идет речь, не уточняется.

Трамп и ранее заявлял, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга» и между ними «сразу возникла химия».