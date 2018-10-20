Самый большой метеорит обнаружили во Франции

Во Франции нашли метеорит массой 477 килограммов, сообщает астрономическое общество страны.

Метеорит обнаружили в департаменте Об на северо-востоке страны 3 октября. Его изъяли из другого небесного тела, которое весило более семи тонн, передает РИА «Новости».

По данным астрономического общества, метеорит залегал на глубине более метра под землей. Он мог упасть на Землю более 55 тыс. лет назад.

Астрономы говорят, что сейчас это самый большой метеорит во Франции. Ранее самым большим считался метеорит, найденный в коммуне Ле-Мон-Дье, он весил 435 килограммов.

В августе сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили метеорит в монгольской пустыне Гоби.

Ранее в Липецкой области нашли около пяти килограммов осколков метеорита, упавшего в конце июня.