Американцы признали автомат АК-74М одним из лучших в мире

Российский автомат АК-74М вошел в число пяти «самых опасных боевых винтовок на планете Земля».

Список подготовлен National Interest. В него также вошли карабин M4 (США), винтовка SA80A2 (Великобритания), FAMAS (Франция) и HK416 (Германия), передает РИА «Новости».

В 2015 году АК-74М модернизировали.

NI сообщает, что в новой версии появились регулируемый телескопический приклад, современная ствольная накладка и цевье с планкой «Пикатинни», а также улучшенный дульный тормоз.

В 2016 году автоматами АК-74М решили вооружить Росгвардию.