Новое фото «Чепиги-Боширова» нашли на доске почета училища в Приморье

В сети появилась фотография курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолий Чепига, который, по информации ряда СМИ, на самом деле является Русланом Бошировым, подозреваемым Лондоном в отравлении Скрипалей.

Пользователи портала «Двач» обнаружили в соцсети «Одноклассники» фотографии выпускников-героев ДВОКУ, на которых изображен Анатолий Чепига, пишет блогер Илья Варламов в LiveJournal. На сайте училища указано, что «Чепига Анатолий Владимирович отмечен почетным званием Героя Российской Федерации».

Отметим, что на размещенной фотографии есть блик, расположенный прямо на фото Чепиги.

Ранее бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, участвовавший в «расследовании» The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, заявил о якобы существующей связи Руслана Боширова с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

До этого появились сведения о том, что под псевдонимом «Руслан Боширов» якобы скрывается курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолий Чепига. Бывший командир Чепиги это опроверг.