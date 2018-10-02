Указ о передаче Крыма Украинской ССР предложили признать ошибкой

Председатель совета землячеств Украины в Москве Николай Лях предложил признать ошибкой и отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР.

«Пора уже не только говорить, но и решать в Государственной Думе и Совете Федерации вопрос об отмене указа президиума Верховного совета СССР от 1954 года, согласно которому Крымская область РСФСР была передана Украинской ССР, назвав указ ошибкой», – сказал Лях во время круглого стола «Развитие связей Крыма с соотечественниками за рубежом».

По его словам, Крым «Крым шел к самоопределению в течение всех лет пребывания в независимой Украине», и отмена актов 1954 года должна положить конец притязаниям со стороны Украины на полуостров, пишет РИА «Новости».

В Крыму сейчас находятся представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии и Литвы. Они рассказали о своих впечатлениях от изменений полуострова, которые произошли после присоединения территории к России.

Крым снова стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Российский президент Владимир Путин заявил, что теперь вопрос Крыма «закрыт окончательно». При этом Украина все так же продолжает считать Крым своей территорией, только оккупированной.

Крымскую область по инициативе Никиты Хрущева передали в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 года.