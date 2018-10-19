Медведев и Меркель провели неформальную встречу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече на полях саммита АСЕМ обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также энергетику, сообщил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Встреча прошла по предложению немецкой стороны, передает РИА «Новости».

Приходько заявил, что в конце беседы «Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике».

Медведев, в свою очередь, отметил поступательное развитие экономического сотрудничества, несмотря на существующие сложности и попытки открытого протекционизма и давления по отдельным проектам.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ситуация в мировой экономике на данный момент хуже, чем в кризисный 2008 год.