Медведев заявил, что ситуация в мировой экономике хуже 2008 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании саммита «Азия-Европа» заявил, что мировая экономика стала по ряду позиций хуже, чем в кризисный 2008 год.

Медведев заявил, что «по ряду позиций» ситуация в мировой экономике выглядит «хуже, чем десять лет назад», передает ТАСС.

Состояние экономических отношений России и Евросоюза (ЕС) глава кабмина назвал временем упущенных возможностей, в то время как «на восточном направлении сделано несоизмеримо больше».

Кроме того, премьер отметил реальные признаки торговых войн в мире, и это «самое печальное из того, что происходит».

Касаясь вопроса санкций, Медведев заявил, что подобные меры вторглись в «ткань» международного экономического общения и стали «расхожим инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции», передает РИА «Новости».

На данный момент мировая экономика нуждается в «четких и прозрачных правилах», которыми могут быть «только правила многосторонней торговой системы».

Глава кабмина добавил, что «Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле».

Ранее был подсчитан ущерб для мировой экономики от торговых войн США.