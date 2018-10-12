Медведев заявил, что ситуация в мировой экономике хуже 2008 года

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НОВОСТЬ ЧАСА:Керченского стрелка во время бойни пытались обезоружить
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России
За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года
Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка
Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Кто управляет протестами в Ингушетии
Наталья Мкртчан, политический обозреватель
Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...
Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины
Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...
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В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
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