Вячеслав Добрынин госпитализирован

Композитор и певец Вячеслав Добрынин попал в больницу, заявил директор артиста Сергей Карпов, опровергнув информацию об инсульте у артиста.

«Ничего страшного не случилось, все нормально, инсульта нет, немножко приболел», – передает слова Карпова РИА «Новости».

Ранее об инсульте у 72-летнего исполнителя сообщили СМИ.

Добрынин автор около 1 тыс. песен, их исполняют звезды шоу-бизнеса. В 1996 году ему присвоено звание Народного артиста России. Карьеру певца начал в 1986 году.