Описано покупательское поведение россиян

Подавляющее большинство россиян совершают запланированные покупки по списку, хотя каждый четвертый иногда позволяет себе спонтанные приобретения, свидетельствуют данные исследования холдинга Ромир.

Исследование опубликовано на сайте Ромира.

По данным опроса, 90% россиян совершают регулярные походы в магазины со списком покупок. Раз в неделю это делает 22% респондентов, несколько раз в неделю – 30%, каждый день – 8%. Остальные делают запланированные покупки реже.

При этом более половины опрошенных (57%) в течение недели несколько раз докупают какие-то необходимые продукты.

Выяснилось, что почти четверть опрошенных покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% – каждый день, 10% – несколько раз в неделю, а 11% – раз в неделю. Более половины респондентов (51%) позволяют себе внезапные покупки раз в месяц или несколько месяцев. При этом никогда этого не делают 15%.

Среди россиян нашлись те, кто совершает ознакомительные походы в магазины, чтобы присмотреться к ассортименту и ценам. Таких оказалось 67%. В то же время 33% респондентов сообщили, что ни разу такого не делали.

Для развлечения или встречи с друзьями в магазины иногда отправляются 71% участников опроса. Раз в месяц такие походы устраивают 16%, раз в неделю – 8%, чуть чаще – около 5%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Данные обрабатываются автоматически.