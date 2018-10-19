Песков рассказал об отношении Путина к изоляционизму в международных отношениях

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале рассказал об отношении президента России Владимира Путина к изоляционизму в международных отношениях.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президент России Владимир Путин выступает категорически против изоляционизма в международных отношениях – это его исходная позиция, передает ТАСС.

«Путин ищет диалога со всеми странами, со всеми лидерами, со своими политическими визави. В том объеме и в том темпе, на которые готовы эти его партнеры», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин ценит «готовность учитывать интересы друг друга, отсутствие притязаний на гегемонию и на доминирование в выстраивании двусторонних отношений», которое вызывает у российского лидера резкое отторжение.

Песков также отметил, что президент России ценит высокий уровень экспертизы у своих собеседников.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин ценит в партнерах «умение брать ответственность за свои слова». Однако отметил, далеко не все партнеры президента России отличаются этим качеством.

«Когда Путин говорит о чем-то, когда он имеет в виду какие-то договоренности или делает какие-то обещания, он это непосредственно выполняет, причем в те сроки, которые он также обговаривает весьма конкретно», – обратил внимание Песков.

Напомним, в июле Путин констатировал провал попыток Запада изолировать Россию.