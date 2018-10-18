В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Таежная, 11 загорелся 16-этажный дом, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

В региональном главке уточнили, что горят сразу несколько этажей жилого 16-этажного дома, эвакуированы около 100 человек, передает РИА «Новости».

«Сегодня поздним вечером в Екатеринбурге произошел один из самых серьезных и страшных пожаров за последнее время. Я такого не припоминаю», – сказал руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что, по предварительным данным, пожар начался в двух квартирах на девятом и десятом этажах жилого дома, передает ТАСС.

По данным ведомства, в тушении задействованы 15 единиц техники и 47 человек. Пожарно-спасательными подразделениями проводится эвакуация людей.

Напомним, в конце августа жилая многоэтажка загорелась в подмосковном Королеве.