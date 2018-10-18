МИД Британии не стал называть Крым украинским в тексте соболезнований по Керчи

Министерство иностранных дел Великобритании выразило соболезнования в связи с гибелью людей в керченском колледже, при этом Крым не назван территории Украины.

«Мы глубоко опечалены нападением на Керченский политехнический колледж в Крыму, в результате которого были убиты и ранены несколько человек, многие из которых были детьми. Великобритания выражает свои искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в заявлении на сайте британского МИД.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили в связи с трагедией в Керчи выразил соболезнование «народу Украины», президент Украины Петр Порошенко назвал погибших в Крыму «украинскими гражданами».

За попытку придать соболезнованиям политический оттенок он подвергся критике со стороны украинских депутатов.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков также среди соболезнований затронул тему принадлежности Крыма.