Путин назвал единственное, чем Украина осталась способна торговать

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» заявил, что Украина «торгует» русофобией и антироссийскими настроениями.

По его словам, это происходит ввиду того, что других товаров на Украине не осталось из-за развала промышленности. Президент подчеркнул, что рассчитывает на удачное выстраивание отношений с новым президентом Украины после выборов, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Путин заявил, что крымчане сами попросились в состав России через референдум.