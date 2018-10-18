Путин рассказал о хорошем и плохом методах управления

Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что страх – плохой и ненадежный способ управления, а самый лучший – убеждение и мотивация.

«Это плохой способ управления, потому что очень ненадежный. Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, – это убеждение и мотивация позитивная, положительная мотивация», –рассказал президент, передает РИА «Новости».

Также глава государства добавил, что для эффективной работы необходимо проводить совместную работу, в которой все будут соисполнителями.

Ранее Путин рассказывал, что президент США Дональд Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией.