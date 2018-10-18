Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Американское диппредставительство в Москве выразило соболезнования семьям жертв нападения на керченский колледж.

«Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи», – отмечается в сообщении посольства США в Twitter.

Также на странице посольства приводятся слова соболезнования от спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера: «Нет оправдания такому насилию над невинными людьми».

Между тем, президент Грузии Георгий Маргвелашвили в связи с трагедией в Керчи выразил соболезнование «народу Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.

В пятницу состоится общегородская панихида по жертвам стрельбы в Керчи. Погибшим выделили особое место для захоронения.