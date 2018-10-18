Крупнейший в мире беспилотный транспортник совершил первый полет

Разработанный Китаем крупнейший в мире беспилотный транспортный самолет «Фэйхун 98» («Летящий лебедь 98») впервые поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы на испытательном полигоне в автономном районе Китая Внутренняя Монголия, сообщил шанхайский портал «Кейньюс».

Крупнейший в мире беспилотный транспортник был создан Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC) на базе прототипа транспортного самолета «Юнь 5Б» с применением новейшей системы беспилотного управления воздушным судном, передает ТАСС.

Максимальная взлетная масса «Фэйхун 98» составляет около 2,5 тонны, объем грузового отсека – 15 кубических метров, грузоподъемность – 1,5 тонны.

Самолет спроектирован для полетов на максимальной высоте до 4,5 тыс. метров с крейсерской скоростью 180 километров в час. Без дозаправки воздушное судно может преодолевать до 1,2 тыс. километров.

Для взлета и посадки самолету достаточно полосы длиной 150 метров, что позволяет его использовать в районах со сложным рельефом местности.

В статье утверждается, что первые летные испытания прошли успешно.

Напомним, в конце июня состоялась первая выкатка российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник-2», унифицированного с опытным образцом самолета Су-57. Позднее появились сведения о сроках испытательных полетов этого БПЛА.