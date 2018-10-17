Задержан отец керченского стрелка

Сотрудники правоохранительных органов задержали отца Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже.

Соседка отца Рослякова рассказала, что обыск в квартире мужчины проходил три часа, сообщает Daily Storm. Рослякова-старшего якобы вывели из квартиры в черной маске.

По словам соседки, мать Владислава Рослякова около 10 лет назад съехала из этой квартиры в другое место. Соседка отметила, что семья была положительной. Кроме того, она узнала Владислава на фото с места теракта, которые появились в Сети ранее.

В среду в колледже Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 19 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже. В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройство.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «Теракта» на «Убийство».