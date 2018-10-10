Психиатр предложил меры выявления потенциальных маньяков среди подростков

«Вычислить подростка, планирующего массовое убийство, возможно, так как человек, способный на такого рода преступление, невольно «подаст» какой-то сигнал, свидетельствующий о том, что с ним что-то не так», – пояснил газете ВЗГЛЯД психиатр-криминалист Михаил Виноградов, комментируя бойню в Керчи.

«О том, что у человека было какое-то психическое расстройство, что он самореализовался таким страшным, жестоким образом, уже можно говорить достаточно определенно», – сказал руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.

По его мнению, нельзя выделить какой-то четкий психологический тип, характерный для такого рода преступников.

«Деление на холериков, меланхоликов, сангвиников, флегматиков – это правильная классификация, ее надо учитывать, когда, скажем, человеку нужно выбрать будущую профессию, – считает Виноградов. – А вот для того чтобы определить преступное поведение, ее мало. Нужны специальные тесты, которые выявят скрытые мотивы человека, те мотивы, которые он не афиширует окружающим. Такой преступник может быть кем угодно – холериком, флегматиком, меланхоликом, сангвиником».

Виноградов полагает, что для выявления склонных к насильственным преступлениям подростков надо пользоваться «старыми, но немножко осовремененными методами работы с подростками, начиная с детского сада. Надо смотреть, как формируется личность, что является приоритетным для мальчика или девочки. Девочки тоже занимают не самое последнее место по кровавым преступлениям. Надо очень четко заниматься подростком, у которого выявляются какие-то скрытые от общего взгляда негативные тенденции, надо направлять его в нужное русло».

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Он крайне критически оценивает уровень подготовки психологов отечественных общеобразовательных учреждений.

«Люди, которые идут в школьные психологи, в основной своей массе для такой работы малопригодны, – считает он. – Нет, среди них, конечно, есть хорошие психологи и специалисты. Но в целом надо учитывать, сколько государство может заплатить? Копейки. А частная практика дает стабильный хороший доход. Вот хорошие психологи и идут туда».

Как сетует Виноградов, «опытный психолог увидел бы, что с подростком что-то происходит, взял бы его под контроль.

Может быть, вызвал бы психиатра. Но у нас психиатрическая служба развита, а психологическая, к сожалению, только-только становится на ноги».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в одном из керченских колледжей студент Владислав Росляков расстрелял однокашников, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибло не менее 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже. Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «Теракта» на «Убийство». Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.

По мнению Виноградова, расхожее представление о том, что уровень насилия в России по мере старения населения будет снижаться, – это не более чем стереотип, так как уровень преступности зависит от многих факторов, не только возрастных, но и социальных. «Во-первых, надо учитывать, что количество совершающих насильственные преступления само по себе невелико в процентном отношении, – говорит он. – Поэтому, собственно, случаи, подобные тому, что произошел в Керчи, вызывают такую реакцию: они редки. Во-вторых, пожилые люди тоже могут быть по-своему конфликтны».

Виноградов призывает не связывать насильственные преступления исключительно с молодежью. «Правильнее говорить, что каждый возраст имеет свою психопатологию, – отмечает он. – Скажем, среди насильников-педофилов немало пожилых людей, среди грабителей – много молодежи».