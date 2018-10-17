В Москве дан старт подготовительному этапу второго сезона Кубка «Управляй!»

В Москве стартовали информационно-тренировочные мероприятия в рамках второго сезона Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!».

В первый сезон Кубка было вовлечено более 16 тыс. 500 студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования со всей России. По итогам отборочного онлайн-этапа в очные полуфиналы вышли свыше 800 человек, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Всего было проведено 18 очных полуфиналов в 10 соревновательных округах.

Отмечается, что в 2018 году перед Кубком «Управляй!» стоят не менее амбициозные задачи – это рост числа участников, вовлечение большего количества работодателей и выход на международный уровень.

В числе нововведений – масштабный подготовительный этап, информационно-тренировочные мероприятия, которые пройдут по всей стране.

Во время подготовительного этапа у студентов будет возможность попробовать себя в управлении виртуальной компанией до начала основного соревновательного этапа, а также задать интересующие вопросы тренерам и детально разобрать свои ошибки, найти зоны роста.

Для участников информационно-тренировочных мероприятий был приготовлен образовательный бонус – они смогли принять участие в презентации-тренинге от Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства, где представитель Корпорации рассказал студентам о возможностях специального Портала Бизнес-Навигатор МСП и ответил на вопросы о том, как начать собственное дело.

Указывается, что мероприятие позволило открыть череду информационно-тренировочных сессий по всей России, предваряющих основное соревнование.

Первым округом, в котором студенты смогут попробовать свои силы, стал Центральный федеральный округ. С приветственным словом к студентам обратился руководитель направления взаимодействия со стратегическими партнерами АНО «Россия – страна возможностей» – Антон Сериков.

В мероприятии также приняли участие руководитель Кубка, директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, больше 80 студентов из различных вузов округа и победители конкурса 2017-2018 года, которые поделились историями своего успеха, а также гости из числа победителей конкурса «Лидеры России» и представители компаний-работодателей.

По итогам проведенных информационно-тренировочных мероприятий сформируют всероссийский рейтинг высокопотенциальной студенческой молодежи и разработают методические указания для студентов, желающих особо проявить себя в новом сезоне Кубка Управляй.

В Ростове-на-Дону информационно-тренировочные мероприятия пройдут 26 октября, в Поволжском федеральном округе –2 ноября; в Санкт-Петербурге – 6 ноября, в Екатеринбурге – 16 ноября.

В Пятигорске мероприятия проведут 20 ноября, в Новосибирске – 23 ноября. Дата проведения в Дальневосточном федеральном округе уточняется; предварительно – 27 ноября.

Организаторы сообщают, что зарегистрироваться для участия в Кубке «Управляй!» 2.0 можно на сайте managecup.ru.

Кубок является одним из проектов АНО «Россия - страна возможностей», указ о создании которой был подписан президентом России Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.