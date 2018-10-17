Застрявшего в России после ЧМ-2018 болельщика из Конго нашли под Тулой

Суд в Тульской области решил депортировать студента из Конго, приехавшего в Россию на ЧМ-2018 и потерявшего все документы и деньги.

Бивуа тед Армель лишился документов и денег во время проведения мундиаля и нашел приют в Заокском районе Тульской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления Судебного департамента.

«Бивуа тед Армель нарушил режим пребывания в России, находился без документов, подтверждающих право на пребывание в стране, а также уклонялся от выезда за пределы РФ по истечении определенного срока пребывания после 25 июля», – пояснили в пресс-службе.

Суд считает, что иностранец совершил административное правонарушение, которое предусмотрено ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России).

Молодой человек полностью признал вину в зале суда. Ему назначен штраф в 2 тыс. рублей и депортация за пределы страны.

Его задержали полицейские у железнодорожных путей в Заокском районе. Местные предприниматели дали приют жителю Конго после того как он им рассказал свою историю.

По его словам, Бивуа тед Армель приехал в Россию поболеть за свою команду, однако его избили и ограбили, украли паспорт болельщика и деньги. Местные жители пытались связаться с родственниками через Сеть, однако им не удалось этого сделать.

Телеканал «Первый Тульский» посвятил необычному гостю из Африки отдельный сюжет.

Ранее сообщалось о футбольном болельщике из Британии, пропавшем в Самаре. Через несколько дней его нашли сильно пьяным в Москве.