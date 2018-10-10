Лимонов рассказал о своем состоянии

Писатель Эдуард Лимонов, госпитализированный в одну из московских больниц, сообщил об улучшении своего состояния.

«Нормально себя чувствую, я в больнице. У меня просто проблема, мне говорить тяжело, жевать мне трудно, рот не открывается – проблема челюстно-лицевая», – рассказал писатель РИА «Новости».

Лимонов все же не раскрыл, какой диагноз поставили ему врачи.

Ранее 16 октября писатель сообщил о резком ухудшении своего здоровья и заявил, что ему тяжело говорить и жевать пищу.