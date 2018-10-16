Лимонов сообщил о резком ухудшении здоровья

Писатель Эдуард Лимонов рассказал об ухудшении состояния своего здоровья.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», – написал Лимонов в своем LiveJournal.

Писатель сообщил, что он «сбежал из одной клиники в другую», где работают его друзья. «Перед клиниками я успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения) и закончить книгу «Философия подвига». Всем привет!» – добавил Лимонов.

Других подробностей о своем недуге он не уточнил.

Ранее Лимонов в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о своем недоверии данным ФСИН о средней зарплате арестантов.