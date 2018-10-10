Нурмагомедов остался в UFC

Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжит свое выступление в организации.

«У нас все в порядке. У нас хорошие отношения с Хабибом. Не знаю, кто будет его следующим соперником. Об этом еще не говорили, потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC», – сказал Уайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ Sports.

Ранее дядя российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Алекс рассказал, при каких условиях его племянник закончит карьеру в смешанных единоборствах.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.

12 октября атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Нурмагомедова и Макгрегора из-за инцидента, произошедшего после их боя.