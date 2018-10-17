ЦРУ засекретило гомосексуализм Гитлера

Из рассекреченного доклада ЦРУ от 1943 года стало известно о гомосексуальных и садомазохистских наклонностях лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Доклад из 70 страниц, составленный в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США, предшественника ЦРУ, основывается на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 20-е – 30-е годы XX века, который затем эмигрировал в США, передает РИА «Новости».

В докладе утверждается, что Гитлеру были присущи «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости».

Кроме того, из доклада следует, что Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. В докладе говорится, что Гесс был гомосексуалом и носил прозвище «Фройлен Анна» за его «привычку одеваться в женские наряды».

Помимо этого в докладе говорится, что Гитлер испытывал «эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами», а также на протяжении трех лет – с 1910 по 1913 годы – прожил в мужском пансионе в Вене, который «имел репутацию места, куда пожилые мужчины приходили в поисках молодых.

Тем не менее в докладе говорится, что на протяжении жизни в Гитлере сочеталась двойная сексуальная ориентация.

Напомним, в мае были развенчаны конспирологические теории о смерти Гитлера.