В Эстонии появились новые военные объекты НАТО

На авиабазе Эмари под Таллином состоялось официальное открытые сразу нескольких военных объектов, предназначенных для приема и обслуживания войск и техники НАТО.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, слова которого приводит пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны, новые объекты в Эмари, среди которых ангар, штабное здание и перрон для взрывоопасных грузов, предназначены не только для американской военной авиации, хоть и построены в рамках программы США по мерам сдерживания в Европе (EDI), передает РИА «Новости».

«Конечно, ими могут пользоваться и другие натовские войска или другие союзники», – заявил Луйк, выразив мнение, что «это выгодно для всех».

Он также признал, что на авиабазе Эмари «проходят много разных учений, иногда здесь уже очень большие эскадрильи войск НАТО», призвав строить новые инфраструктурные объекты, чтобы «мы были на определенном нужном уровне».

Тем временем начальник инженерно-логистической службы ВВС США в Европе, бригадный генерал Рой Огустин отметил, что объекты были возведены в рекордные сроки, всего за 15 месяцев. «Для такого большого проекта это очень быстро», – подчеркнул генерал.

В настоящее время на авиабазе Эмари дислоцированы истребители ВВС Германии Eurofighter, так как своих истребителей Эстония не имеет.

Напомним, в июне в Латвии прошли военные учения НАТО Saber Strike 2018, в ходе которых отрабатывалась переброска войск США и других стран НАТО в Прибалтику и Польшу.