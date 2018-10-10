Угрозы США ввести санкции за восстановление Сирии назвали лицемерием

«Позиция США сейчас направлена на то, чтобы исключить возможность компромисса по Сирии и сохранить единую западную позицию в максимально жестком варианте», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коркунов. Так он прокомментировал сообщения из США о том, что Белый дом готов вводить санкции в отношении тех стран, которые захотят участвовать в поствоенном восстановлении Сирии.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов назвал лицемерными угрозы США ввести санкции в отношении тех стран, которые будут участвовать в поствоенном восстановлении Сирии. «Администрация Трампа вообще ни при каких условиях не готова серьезно вкладываться в постконфликтную реконструкцию Сирии. Получается, что сами денег не дадут и другим не позволят. Позиция не очень убедительная», – считает Кортунов.

По словам эксперта, подобные угрозы направлены на то, чтобы прекратить формирование хоть какой-то коалиции по реконструкции Сирии, о которой сейчас начинает вести разговоры Россия и Европа. Он напомнил об инициативе турецкого президента Реджепа Эрдогана провести саммит с участием Анкары, Москвы, Берлина и Парижа по восстановлению Сирии.

«Это стремление США не допустить размягчения позиции Запада. Можно предположить, что сейчас идет обсуждение модальности политических изменений, которые позволили бы европейским странам серьезно рассмотреть возможность их включения в проект реконструкции Сирии», – подчеркнул он.

Кортунов уверен, что в случае начала «политического транзита» в Сирии, пиком которого стали бы президентские выборы в 2021 году, можно было бы найти компромисс по вопросу восстановления этой страны.

Что касается опасности подобных санкций, то эксперт отметил, что между оказанием гуманитарной помощи Сирии и программой восстановления нет четкой грани, поэтому «многое зависит от конкретных интерпретаций». «Символически это значимо в том числе для Турции, которая в тех районах, которые она контролирует, ведет довольно значительный объем работы по восстановлению социально-технической инфраструктуры», – отметил Кортунов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о планах Белого дома ввести санкции против компаний из России и Ирана, приглашенных к участию в восстановлении экономики Сирии, сообщили американские СМИ. Замысел Вашингтона делает упор на политических и дипломатических методах давления на Иран, ставящих целью его «финансовое удушение».

На прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал условие, до выполнения которого Сирия не получит от США «ни единого доллара» на восстановление страны.