Израильский блогер напугал украинцев рассуждениями о Крымском мосте

Украинский сайт «Обозреватель» приводит утверждение израильского блогера Eli Belenson, который считает, что геологические исследования, проведенные перед началом строительства Крымского моста, якобы оказались некачественными, в результате опоры моста установили на грунт низкой плотности.

По словам блогера, при строительстве Крымского моста его опоры якобы установили на полужидкие глины низкой плотности и на рыхлый и пористый ил.

«Если мы обопрем массивную конструкцию на недостаточно твердое основание, отдельные ее части или вся конструкция целиком могут неравномерно просесть, деформироваться и, в конечном результате, разрушиться», – цитирует блогера украинский сайт «Обозреватель».

Блогер утверждает, что геозыскания перед началом строительства провели некачественно, а выяснилось это, когда мост уже строили полным ходом.

«Советские, а затем и российские ГОСТы, запрещали опирать подобные конструкции на что-либо, кроме твердого скального основания... Даже не на песок. И не на глину», – пишет Eli Belenson.

Однако, по словам блогера, «на глубине, в которую, согласно планам строительства КМ должны опирать сваи (до 58 метров глубиной) никакого скального основания не обнаружено».

«Более того, не обнаружено там даже песка. Но и этого мало – даже глину там не обнаружили», – не унимается блогер.

Напомним, 1 октября по Крымскому мосту было открыто движение грузовиков.

В мае президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста.