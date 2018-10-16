Силуанов исключил возможность резкого роста цен на бензин в 2019 году

В следующем году не будет никакого резкого роста цен на бензин и дизельное топливо из-за увеличения акцизов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Никакого планового роста цен на топливо – на бензин, на дизельное топливо – начиная со следующего года не планируется. В наших планах – увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную Думу», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что ни на какие скачки цен на бензин и дизельное топливо в связи с ростом акцизов правительство не рассчитывает.

«Несмотря на рост акцизов начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», – пояснил Силуанов.

Накануне было опубликовано заключение Счетной палаты к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы, в котором прогнозировался резкий рост цен на бензин. Говорилось, в частности, о том, что акциз увеличится на 1,5% уже с января, что и спровоцирует сильное повышение стоимости топлива.