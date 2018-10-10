Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на бензин

Счетная палата в заключении к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы прогнозирует резкое увеличение цен на бензин в России.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», – говорится в заключении Счетной палаты, передает ТАСС.

По информации ведомства, снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило незначительно понизить розничные цены – в июле на 0,2%, в августе – на 0,3%. В Счетной палате считают, что этих мер «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

В заключении к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы также указано, что плавающий валютный курс в России сейчас пока только декларируется.

«Неоднократные случаи вмешательства Банка России в реализацию бюджетного правила в части приобретения иностранной валюты означают, что режим плавающего валютного курса, который существовал с конца 2014 года до начала 2018 года, в настоящее время лишь декларируется», – заявили в Счетной палате. Также отмечается, что Центробанк занимается регулированием валютного рынка со стороны «в целях устранения угроз для финансовой стабильности, которые усугублялись действием бюджетного правила».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин не допустит скачков цен на топливо. Кроме того, российское правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно.