Следствие нашло растратившего деньги «Трансаэро»

Следователи планируют арестовать бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова, соответствующее ходатайство подано в суд, сообщили в СК России.

Котова рассчитывают привлечь по делу о растрате имущества компании на 1 млрд рублей, передает ТАСС.

Экс-управляющий обвиняется в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочий вкоммерческой организации, добавили в СК.

В августе суд заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина, его обвиняют в невыплате сотрудникам зарплат.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в скором времени многие российские авиакомпании могут разориться.