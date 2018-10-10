Кремль прокомментировал конфликт между РПЦ и Константинополем

В Кремле озабочены ситуацией вокруг отношений Русской православной церкви и Константинопольского патриархата и надеются, что мудрость восторжествует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом, это вызывает нашу озабоченность», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что «все-таки мудрость восторжествует» и интересы Русской православной церкви будут соблюдены.

В понедельник Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его решения о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей. РПЦ призывала верующих не посещать храмы Константинопольского патриархата.