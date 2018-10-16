Во Франции сменились четыре несогласных с Макроном министра

Кристоф Кастанер, работавший на посту министра по связям с парламентом, занял должность министра внутренних дел Франции, новых руководителей получили министерства культуры, управления территориями и сельского хозяйства и продовольствия.

Кресло министра внутренних дел досталось Кристофу Кастанеру, одному из ближайших политических соратников президента страны Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на официальный документ, опубликованный Елисейским дворцом.

«По предложению премьер-министра президент республики... назначил господина Кристофа Кастанера министром внутренних дел», – сообщается в документе, передает РИА «Новости».

Кастанер заменит Жерара Колона, подавшего в отставку из-за расхождений во взглядах с Макроном.

Министерство культуры возглавил Франк Риестер, министерство управления территориями и связей с территориальными сообществами­ – Жаклин Гуро, министерство сельского хозяйства и продовольствия, – Дидье Гийом.

Франк Ристер – член национального собрания, в 2011 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дидье Гийом является представителем Социалистической партии страны, Жаклин Гуро состоит в партии «Демократическое движение».

Ранее президент Макрон высказывался за выстраивание новой архитектуры безопасности Европы вместе с Россией.

В сентябре 2018 года Макрон раскритиковал влияние «американских решений» на европейские страны.