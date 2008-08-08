Макрон сказал, что Европе нужно делать с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте.

«Мы обсудили множество вопросов, включая трансатлантические связи и отношения с Россией. У нас есть желание, чтобы у Европы была стратегическая и оборонная автономия, чтобы перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле, … с необходимостью переосмыслить наши отношения с Россией», – заявил Макрон, передает ТАСС.

По его словам, «более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, и великими народами, с которыми у нас общая история».

Кроме того, Макрон заявил, что намерен убедить других лидеров Евросоюза в необходимости установления тесных отношений с Великобританией после ее выхода из сообщества. Это французский лидер попытается сделать на очередном саммите ЕС в Австрии, пишет Times.

Ранее на этой неделе стало известно, что глава российского государства Владимир Путин приглашен во Францию на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.