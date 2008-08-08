Макрон сказал, что Европе нужно делать с Россией

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НОВОСТЬ ЧАСА:Госпитализирован Владимир Меньшов
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина
Как пригодилась «горячая линия» связи Кремля с Белым домом
Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов
Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму
Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
Как сделать, чтобы АУЕ вымерли, как мелкие динозаврики
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное! Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Как нам правильно поделить Россию
Эдуард Биров, журналист
О границах и вариантах краёв, губерний и земель можно дискутировать, но представляется, что оптимальный вариант административно-территориального деления должен выглядеть примерно так. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Я, как и все, ждал выступления президента
Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
Обсуждение: 174 комментария
Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
Обсуждение: 43 комментария
«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
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