Дефицит бюджета США достиг максимума за шесть лет

В 2018-м финансовом году дефицит бюджета США вырос на 17% и достиг отметки 779 млрд долларов, следует из совместного отчета министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Дефицит бюджета США по отношению к ВВП увеличился до 3,9%, достигнув рекордного показателя с 2012 года, передает РИА «Новости».

При этом в отчете отмечается успех экономической политики действующей американской администрации для простых граждан.

Так, с начала президентства Дональда Трампа в США появилось 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, снизился уровень безработицы.

Тем не менее, общие расходы выросли на 3,2% (127 млрд долларов), а доходы увеличились только на 1,4% (14 млрд долларов).

Больше всего было потрачено на оборону – около 664 млрд долларов.

Указывается, что дефицит бюджета продолжит расти в будущем. Предполагается, что в 2019 году он достигнет отметки в 981 млрд долларов или около 4,6% от ВВП.

Ранее сообщалось, что госдолг США вырос до 21,5 трлн долларов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за счет чего, несмотря на гигантские долги, Соединенные Штаты продолжают процветать.