Украинский депутат пригрозил журналисту Грэму Филипсу расправой

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук пригрозил британскому журналисту Грэму Филипсу расправой со стороны украинских националистов.

Мосийчук сообщил в Facebook, что решил взять «под личный контроль» инцидент на могиле Степана Бандеры в Мюнхене, где британец заменил украинский флаг на плакат с указанием, что там похоронен нацист.

Также Мосийчук потребовал от Украины, Германии и Великобритании отреагировать на случившееся. Мосийчук призвал к уголовному преследованию Филипса за «надругательство над могилой», а также украинским государственным флагом.

«Это чудовище должен жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты!» – заявил депутат.