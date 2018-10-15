Журналист Грэм Филипс «исправил» могилу Бандеры

Известный британский журналист Грэм Филипс, который освещал войну в Донбассе со стороны ополченцев, пришел на могилу Степана Бандеры и заменил украинский флаг на надгробии на плакат с указанием, что здесь похоронен нацист.

Видео, на котором Филипс снимает флаг Украины с креста на могиле Бандеры, опубликовано на его канале на YouTube.

Журналист назвал видео «Я исправляю могилу Степана Бандеры».

Вместо флага Украины, которым был обернут крест, он прикрепил к нему плакат с надписью на английском языке: «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

Также на видео Филипс срывает с веток дерева красно-черный флаг украинских националистов.

Напомним, накануне на Украине отмечался день защитника, который с 23 февраля перенесли на 14 февраля – день образования Украинской повстанческой армии*.