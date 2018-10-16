Ракету Ariane-6 захотели сделать пригодной для пилотируемых полетов

Европейская ракета-носитель Ariane-6 будет многофункциональной, заявил президент компании Ariane Group Ален Шармо.

Он отметил, что первоначально не планировалось использовать ее для проведения пилотируемых полетов, но «следует приспособиться к требованиям времени», передает ТАСС.

Шармо обеспокоен тем, что Европу обгонят не только США, «возобновляющие с 2019 года пилотируемые полеты НАСА» с помощью компании Space X, но и Индия, планирующая «такие полеты на 2022 год».

Ariane Group должна сделать из Ariane-6 многоцелевую ракету, способную заменить все нынешние носители. Производство первого экземпляра ракеты начнется в конце 2018 года, первый полет запланирован на 16 июля 2020 года.

Идет работа над облегчением каркаса ракеты, созданием дешевго многоразового двигателя и многоразовой первой ступени носителя.